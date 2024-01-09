Трамп предрек крах экономики США

"У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает сейчас – это пар того, что сделали мы… И когда произойдет крах — я надеюсь, что это произойдет в течение следующих 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером (при котором США переживали Великую депрессию 1929 года – прим. ред.). Единственным президентом, которым я просто не хочу быть, является Герберт Гувер", - заявил Трамп.