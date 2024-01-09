$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Трамп предрек крах экономики США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономика США является хрупкой, ее крах может произойти в течение года. Об этом экс-глава государства заявил в интервью журналисту Лу Доббсу, которое приводит газета Hill.

"У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает сейчас – это пар того, что сделали мы… И когда произойдет крах — я надеюсь, что это произойдет в течение следующих 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером (при котором США переживали Великую депрессию 1929 года – прим. ред.). Единственным президентом, которым я просто не хочу быть, является Герберт Гувер", - заявил Трамп.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что рынок казначейских облигаций безопасен и ликвиден, а экономика США сильна. Рост долгосрочных процентных ставок создавал бы проблему для устойчивости долга, если бы он продолжался, признала Йеллен.

Трамп назвал предстоящие выборы последним шансом для спасения США

Однако администрация Байдена полностью привержена заслуживающему доверия и устойчивому бюджетному курсу.

В мире
Видео
Герберт Гувер
Джанет Йеллен
Дональд Трамп
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости