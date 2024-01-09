Американист назвал женщину, которая могла бы стать президентом США

Американист Дмитрий Дробницкий назвал женщину, которая могла бы стать президентом США
Специалист заявил «БИЗНЕС Online», что на данный момент женщины в Америке не избираются. Но есть один человек, который мог бы занять пост президента страны. Он добавил, что политкласс в США воспитывает особый тип женщин - они неприятные. Мужчин неприятных там тоже хватает, но у женщин там 100% негативный отбор. Но все-таки есть одна женщина, которая могла бы стать президентом, но ее Обама должен за руку привести. Это Сьюзан Райс, подчеркнул Дробницкий.
Эксперт сказал, что у Райс есть масса достоинств - она небелая женщина, с опытом, нестарая, человек Обамы. Она помогла Обаме стать из марионетки субъектом, поэтому он на данный момент является главным субъектом Демократической партии, заключил Дробницкий.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Белого дома Робертс заявлял, что США развязывают ядерную войну против РФ, а предвыборную речь Байдена в Южной Каролине прервали пропалестинские активисты.