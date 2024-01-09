Американист назвал женщину, которая могла бы стать президентом США

Специалист заявил «БИЗНЕС Online», что на данный момент женщины в Америке не избираются. Но есть один человек, который мог бы занять пост президента страны. Он добавил, что политкласс в США воспитывает особый тип женщин - они неприятные. Мужчин неприятных там тоже хватает, но у женщин там 100% негативный отбор. Но все-таки есть одна женщина, которая могла бы стать президентом, но ее Обама должен за руку привести. Это Сьюзан Райс, подчеркнул Дробницкий.