$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

ГПЦ прояснила ситуацию с изображением Сталина на иконе

Грузинская Православнвя церковь назвала «надуманным» скандал с иконой с Иосифом Сталиным в главном соборе страны – Святой Троицы в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

ГПЦ прояснила ситуацию с изображением Сталина на иконе
© ТАСС

«Это надуманный скандал, – заявил официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе. – Его цель – поднять волну против церкви».

По его словам, «изображение Сталина на иконе не значит, что тот является объектом молитв».

«На иконах могут изображаться и негативные объекты. Сталин не является лицом, на которое молятся», – отметил Андриа Джагмаидзе.

Ранее оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять. Как выяснилось, эта икона была подарена главному собору Грузии политической партией «Альянс патриотов».

Россияне восхитились памятником Сталину

Генсек «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что ее организация приобрела эту икону в России и передала Грузии.

«На самом деле это икона Святой Матроны с изображением ее встречи со Сталиным, который вынужденно рассказывает ей о положении дел на фронте», – сказала она.

«Альянс патриотов» выступает за связи с Россией, представители этой партии регулярно наносят визиты в Россию, с которой у Грузии нет дипломатических отношений после войны 2008 года.

В мире
Ирма Инашвили