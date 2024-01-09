В Германии в трубопроводе для СПГ зафиксированы дыры
Трубопровод для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии пострадал из-за действий неизвестных граждан – они просверлили в нем дыры. Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что речь идет об объекте, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Отмечается, что ущерб от утечки газа составит €1,6 млн. Дыры просверлены по меньшей мере в восьми местах, говорится в публикации. Информация о наличии повреждений газопровода поступила еще в конце ноября 2023 года – после того, как специалистами была проведена электронная проверка. Затем эти данные были переданы в полицию.
Небольшие размеры отверстий в объекте свидетельствуют о том, что злоумышленники использовали профессиональное оборудование, подчеркивает газета. Не исключено, что они задействовали дрели малого калибра, отмечается в статье.
Как сообщила ранее Financial Times, в S&P Global Commodity Insights подсчитали, что доля поставок трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС в 2023 году сократилась до 13 процентов. В 2021 году Евросоюз получал из России 40 процентов необходимого ему газа. Импорт российского СПГ в ЕС в 2022 году составил 20,5 миллиарда кубометров, что на 30 процентов больше, чем в 2021-м.