В Германии в трубопроводе для СПГ зафиксированы дыры

Трубопровод для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии пострадал из-за действий неизвестных граждан – они просверлили в нем дыры. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Уточняется, что речь идет об объекте, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Отмечается, что ущерб от утечки газа составит €1,6 млн. Дыры просверлены по меньшей мере в восьми местах, говорится в публикации. Информация о наличии повреждений газопровода поступила еще в конце ноября 2023 года – после того, как специалистами была проведена электронная проверка. Затем эти данные были переданы в полицию.

Небольшие размеры отверстий в объекте свидетельствуют о том, что злоумышленники использовали профессиональное оборудование, подчеркивает газета. Не исключено, что они задействовали дрели малого калибра, отмечается в статье.