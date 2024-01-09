В Китае раскрыли значение переговоров Си и Путина для Пекина

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, отметил среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году мартовскую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Газета.Ru

«Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, помогать развитию и оживлению их соответствующих сторон, поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений», — заключил глава МИД Китая. Lenta.ru