СМИ рассказали о проблемах вокруг отставки премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон медлил с отставкой премьер-министра Элизабет Борн из-за неопределенности по поводу кандидатуры ее преемника. Об этом сообщает Le Figaro.

8 января премьер-министр Франции Элизабет Борн подала заявление об отставке. Макрон принял его и поблагодарил Борн за «образцовую» работу. Двадцать месяцев Борн на посту главы правительства ознаменовались принятием непопулярной пенсионной реформы и спорного закона о миграции.

Источники СМИ сообщили, что преемником Борн станет 34-летний министр образования Габриэль Атталь — политик, вышедший из «Социалистической партии» и затем вступивший в социал-либеральную партию Макрона «Возрождение».

Отсутствие быстрого объявления о назначении Атталя породило слухи о возможном внутреннем сопротивлении, в частности, со стороны главы МВД Жеральда Дарманена и министра финансов Брюно Ле Мэра. По словам источника France 24, близкого к Елисейскому дворцу, они вели с Макроном переговоры, пытаясь «подороже продать свое согласие».

Однако в пользу Атталя говорит слишком много факторов, отмечает France 24.

«Он популярен, молод и создан Макроном с нуля», — заявил один из министров на условиях анонимности.

Среди основных инициатив Атталя на посту министра образования — запрет на ношение в школах абайи, традиционного мусульманского женского платья, и борьба с травлей в школах.