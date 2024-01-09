СМИ: британские депутаты боятся работать в Вестминстерском дворце из-за его состояния

Члены парламента Великобритании, высшего законодательного органа страны, отказываются работать в "холодном и разрушающемся" Вестминстерском дворце, который является зданием парламента. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.

Издание указывает со ссылкой на британских парламентариев, что политики и административные сотрудники предпочитают работать из дома и приходят в офисы "настолько редко, насколько возможно".

"Если люди работают в подвале, то они точно не захотят находиться там в четверг и пятницу, потому что там неуютно и нет окон", - заявил газете член британского законодательного органа на условиях анонимности, имея в виду офисы в самой старой части здания.

Некоторые депутаты также отмечают, что находиться во дворце небезопасно, если бы он не обладал статусом объекта всемирного наследия, людям бы "не разрешили даже зайти в такое <...> аварийное здание".