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В Польше задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом сообщил порталу onet.pl представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства.

В Польше задержали гражданку Белоруссии по обвинению в шпионаже
© globallookpress.com

"В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию этой организации (белорусского Комитета государственной безопасности - прим. ТАСС) передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры", - сказал он.

Имя задержанной не сообщается. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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