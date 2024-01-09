В США рассказали об ошибке Байдена в предвыборной кампании

Американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом, главе государства «нужен свежий материал». Об этом Ромни заявил американской газете New York Times.

«Я считаю, что тема предвыборной кампании Байдена — «угроза демократии» — это провал. Байдену нужен свежий материал, новая атака», — заявил Ромни.

До этого газета Wall Street Journal писала, что трагедия предстоящих выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия.