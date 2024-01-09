Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определила местонахождение лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, сообщает газета The Times of Israel. Издание утверждает, что ЦАХАЛ не принимает решение об атаке из-за использования палестинской стороной заложников.

Аналогичное заявление ранее сделал экс-глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, также объяснив отсутствие реакции использованием заложников. При этом месяцем ранее ЦАХАЛ сообщила об уничтожении одного из укрытий Синвара и подведенной к нему сети тоннелей в секторе Газа. В бункере на глубине 20 метров располагались укрытия, молитвенные комнаты и зоны для отдыха. В туннелях были электроснабжение, вентиляция и канализационная инфраструктура.

В ночь на 8 января израильские военные нанесли удары по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Согласно данным Армии обороны Израиля, целью были объекты инфраструктуры, склады и подземные сооружения.