Президент Приднестровья заявил о давлении со стороны Молдавии

Президент Приднестровья заявил, что Молдавия перешла от переговоров к давлению
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.
«Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова», — приводит ТАСС его слова.
Красносельский подчеркнул, что других причин для паузы в переговорах между Кишинёвом и Тирасполем нет.
«Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания», — сказал политик.
Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что власти страны могут предпринять попытку ликвидировать миротворческую миссию на Днестре после разрыва соглашения со странами СНГ по миротворческим силам.