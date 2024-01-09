Главе Пентагона пригрозили импичментом после тайной госпитализации

Министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, все дело в том, что шеф Пентагона не уведомил американскую администрацию и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Статью об импичменте представит республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл.

По словам законодателя, решение министра не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре нарушило его же присягу и поставило под угрозу жизни граждан Америки.

Остина госпитализировали вечером 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры, которая ранее была сделана в плановом режиме.