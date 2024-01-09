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Главе Пентагона пригрозили импичментом после тайной госпитализации

Министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Hill.

Главе Пентагона пригрозили импичментом после тайной госпитализации
© globallookpress.com

Как пишет издание, все дело в том, что шеф Пентагона не уведомил американскую администрацию и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Статью об импичменте представит республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл.

По словам законодателя, решение министра не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре нарушило его же присягу и поставило под угрозу жизни граждан Америки.

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Остина госпитализировали вечером 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры, которая ранее была сделана в плановом режиме.

По данным издания Politico, Министерство обороны США три дня не сообщало главе государства Джо Байдену и высшим должностным лицам страны о госпитализации главы военного ведомства. Журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али считает, что Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете.

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