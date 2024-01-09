Главе Пентагона пригрозили импичментом после тайной госпитализации
Министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Hill.
Как пишет издание, все дело в том, что шеф Пентагона не уведомил американскую администрацию и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Статью об импичменте представит республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл.
По словам законодателя, решение министра не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре нарушило его же присягу и поставило под угрозу жизни граждан Америки.
Остина госпитализировали вечером 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры, которая ранее была сделана в плановом режиме.
По данным издания Politico, Министерство обороны США три дня не сообщало главе государства Джо Байдену и высшим должностным лицам страны о госпитализации главы военного ведомства. Журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али считает, что Остину могли сделать «щекотливую операцию», поскольку его госпитализацию держали в секрете.