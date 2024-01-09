В Южной Корее запретили есть собак

Парламент Южной Кореи принял законопроект, который запрещает разводить собак в целях дальнейшего употребления их мяса в пищу, пишет газета The Chosun Ilbo.

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Теперь в стране за убой собаки в целях получения мяса грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере $22,8 тысяч.

Любое распространение мяса в коммерческих целях также запрещается. Так, парламентарий Ю Ый Дон объяснил, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны, а собаки все чаще становятся домашними питомцами граждан.

Ранее на агропредприятии в Южной Корее произошел смертельный инцидент с промышленным роботом. Во время тестирования предназначенная для работы с коробками промышленная рука вышла из-под контроля. Машина приняла человека за неодушевленный предмет и нанесла ему смертельный удар.