В Пентагоне раскрыли подробности о лечении министра обороны США

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря военного ведомства Патрика Райдера.

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По его словам, шеф Пентагона до сих пор испытывает недомогание. Он продолжает лечиться в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона. Отмечается, что Остин восстанавливается в более уединенной части медицинского учреждения.

«Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший», — указал Райдер.

По словам пресс-секретаря, 8 января министр поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также получил последнюю информацию от главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллы. Указывается, что в настоящее время неизвестно, когда точно будет выписан Остин.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что глава государства Джо Байден не планирует отправлять Остина в отставку, однако администрация Белого дома проведет проверку в связи с тем, что Пентагон своевременно не уведомил о госпитализации своего начальника.

Члены американского Конгресса США потребовали от Остина объяснить, почему Минобороны не известило общественность и власти о случившемся.