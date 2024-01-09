Time: Украина столкнется с новой потерей территорий в 2024 году

Украина может лишиться больших территорий в 2024 году. Такое мнение Ян Бреммер в статье для журнала Time.

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По его словам, текущий год станет переломным в конфликте на Украине.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году», — предрек Бреммер.

Он допустил, что территориальные потери Киева могут «оказаться необратимыми и даже увеличиться» в случае, если Украина в ближайшее время не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.

Кроме того, эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей, а сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов стало серьезным ударом для Киева. при этом перспективы европейской помощи оставляют желать лучшего, добавил он. Бреммер заключил, что в 2024 году Киев пойдет на большие военные риски, которые могут втянуть НАТО в конфликт.