Блинкен считает возможным Израилю наладить связи с Ближним Востоком после конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Израиль сможет наладить отношения со странами Ближневосточного региона после окончания конфликта. Такое мнение он выразил на встрече с министром иностранных дел еврейского государства Исраэлем Кацем в Тель-Авиве.

"Я знаю, что в течение многих лет вы пытаетесь выстроить связи и интегрироваться на Ближнем Востоке, и я думаю, есть реальная возможность того, что это удастся сделать", - отметил Блинкен.

Он добавил, что сейчас нужно добиться того, чтобы 7 октября 2023 года, когда радикалы из палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию, "никогда не повторилось", и работать над будущим региона.

Блинкен 4 января отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также ряда арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.