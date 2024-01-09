Блинкен считает возможным Израилю наладить связи с Ближним Востоком после конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Израиль сможет наладить отношения со странами Ближневосточного региона после окончания конфликта. Такое мнение он выразил на встрече с министром иностранных дел еврейского государства Исраэлем Кацем в Тель-Авиве.
"Я знаю, что в течение многих лет вы пытаетесь выстроить связи и интегрироваться на Ближнем Востоке, и я думаю, есть реальная возможность того, что это удастся сделать", - отметил Блинкен.
Он добавил, что сейчас нужно добиться того, чтобы 7 октября 2023 года, когда радикалы из палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию, "никогда не повторилось", и работать над будущим региона.
Блинкен 4 января отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также ряда арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.