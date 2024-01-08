Судья по делу Трампа стал жертвой хулиганов

Судья Таня Чуткан, рассматривающая дело о штурме Капитолия против бывшего президента США Дональда Трампа, была жертвой телефонных хулиганов, которые вызвали полицию к ее дому в качестве розыгрыша. Об этом сообщает NBC.

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Инцидент произошел в воскресенье ночью, В результате хулиганских действий пожарные и полицейские прибыли к дому судьи. Хулиганы заявили экстренным службам о якобы произошедшей стрельбе в доме.

Полиция подтвердила, что никакой стрельбы не было, и что это был случай «сватинга», когда мошенники звонят в экстренные службы, сообщая о серьезном инциденте. Это уже не первый случай, когда судье угрожают.

В августе прошлого года жительница Техаса оставила угрожающее голосовое сообщение в кабинете Чуткан.