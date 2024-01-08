Трамп поставил Байдену ультиматум

Также экс-глава страны в своем посте пообещал лично присутствовать на заседании апелляционного суда в Вашингтоне, где он намерен доказать, что имел право на президентскую неприкосновенность и не может быть подвержен уголовному преследованию.

Напомним, что против Трампа в США выдвинуто в общей сложности 91 обвинение. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». По всем статьям ему грозит свыше 700 лет тюрьмы. При этом свою вину Трамп не признает, оперируя тем, что на момент всех обвинений обладал юридическим иммунитетом как глава США и действовал в интересах страны. Кроме того экс-президент считает, что уголовные дела против него были возбуждены лишь с целью помешать ему выиграть на президентских выборах в 2024 году.