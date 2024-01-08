Британцы отреагировали на планы властей по производству ядерного топлива

Читатели The Independent раскритиковали планы правительства Великобритании по производству ядерного топлива, чтобы «вытеснить Путина» с мирового энергетического рынка.

В статье издания говорится, что власти страны заявили о намерении инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов в производство высокопробного низкообогащенного урана. Причем целью этих планов в британском правительстве назвали «вытеснение Путина с мирового энергетического рынка». Кроме того власти страны считают, что данная мера позволит государству перейти к «нулевому уровню выбросов и никак не отразится на ценах для потребителей».

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«Дешевая энергия? Стоимость атомной электроэнергии в настоящее время составляет около 90 фунтов за МВтч. Для сравнения стоимость энергии от ветрогенераторов — 35-40 фунтов за МВтч, а газовой — около 50 фунтов. И теперь мы добавляем 300 миллионов фунтов стерлингов к этому счету? За форму "низкоуглеродной" энергии, которая станет доступной после 2030 года, а скорее всего, после 2040 года? Слишком поздно, слишком дорого, слишком опасно. Очередной пример правительственной лжи и показухи», — отреагировал на новость один из читателей издания.

Другой же обратил внимание в статье на фразу о том, что Лондон «не позволит Путину держать Великобританию в заложниках в вопросе ядерного топлива». По его мнению, это говорит о том, что правительство государства до сих пор продолжает закупать уран у РФ, но видимо после повышения цен на него «у них перестало хватать на это денег».

«То есть официально заявленная цель строительства завода по обогащению урана и инвестирования в него 300 миллионов фунтов налогоплательщиков "потеснить Путина" и больше ни в чем! Учитывая, что первый запуск намечен "примерно на 2030-е годы", а полностью его введут к 2050-му, они, очевидно, верят, что Путин вечен», — возмутился еще один читатель издания.