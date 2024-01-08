В ЕК прокомментировали планы фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС
В настоящее время в Еврокомиссии ничего не знают о планах главы организации Урсулы фон дер Ляйен на выборы в институты Евросовета по окончании ее мандата. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает «РИА Новости».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершится 30 ноября 2024 года, объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 6-9 июня. На этом фоне журналисты решили узнать у Мамера, есть ли у фон дер Ляйен планы по продолжению своей карьеры после окончания мандата.
По его словам, подобного рода объявления необязательно происходят в начале года и он «пока не может назвать сроки, когда глава ЕК заявит о своих намерениях». Мамер отметил, что фон дер Ляйен ждет «очень загруженное начало года», поэтому она «объявит о своем решении в соответствующее время».