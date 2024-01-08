В ЕК прокомментировали планы фон дер Ляйен на выборы в институты ЕС

В настоящее время в Еврокомиссии ничего не знают о планах главы организации Урсулы фон дер Ляйен на выборы в институты Евросовета по окончании ее мандата. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает «РИА Новости».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершится 30 ноября 2024 года, объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 6-9 июня. На этом фоне журналисты решили узнать у Мамера, есть ли у фон дер Ляйен планы по продолжению своей карьеры после окончания мандата.