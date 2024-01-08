Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить должность главы Евросовета «в качестве взятки». Как сообщает РИА Новости, такое предположение сделал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, заявил, что оставит нынешний пост уже летом. При досрочном прекращении полномочий главы Евросовета пост временно передается премьер-министру страны, которая председательствует в Совете ЕС. На момент отставки Мишеля это будет Орбан.

По мнению Безпалько, венгерскому премьеру могут дать занять кресло в виде своеобразной взятки. На этом посту он сможет содействовать Будапешту в получении привилегий и компенсаций, о которых неоднократно заявлял.