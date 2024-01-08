СМИ: Польша скрывала информацию о причастных к взрывам на «Северных потоках»
Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в следствии.
По информации издания, в Польше европейским следователям часто не отвечали на запросы, а при ответе должностные лица искажали данные или давали противоречивую информацию по делу о взрывах.
Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время учений НАТО в 2022 году. Привели ее в действие спустя три месяца норвежцы. Западные СМИ же писали, что за терактом может стоять Украина — операцию якобы координировал полковник Роман Червинский, который подчинялся главкому ВСУ Валерию Залужному.