СМИ: Польша скрывала информацию о причастных к взрывам на «Северных потоках»

Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в следствии.

По информации издания, в Польше европейским следователям часто не отвечали на запросы, а при ответе должностные лица искажали данные или давали противоречивую информацию по делу о взрывах.

Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.