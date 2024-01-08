WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию диверсий на "Северных потоках"

Профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с европейскими следователями, которые занимаются выяснением обстоятельств диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Варшава также пыталась чинить препятствия ходу расследования, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

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Она указывает со ссылкой на источники в европейской команде следователей, что власти Польши "уходят от сотрудничества с международным следствием <...> и отказываются предоставить потенциально критические улики" для расследования подрыва газопроводов. Варшава предоставляет запрашиваемые данные "слишком медленно" и отказывается делиться сведениями о перемещениях по территории Польши лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям. То, с каким упорством Варшава стремится задержать ход расследования, дает почву для "все больших подозрений о роли и мотивах республики" в истории с подрывом газопроводов, пишет издание.

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Следователям пока не удалось однозначно установить, произошла ли диверсия с ведома прошлого правительства республики. Однако любые подозрения в адрес Польши, страны НАТО, что она скрывала информацию о готовящейся атаке против критической инфраструктуры союзников по блоку, могут серьезно подорвать доверие к альянсу. Одновременно с этим, любые действия Варшавы, косвенно подтверждающие ее участие в организации подрыва газопроводов, могут быть рассмотрены Москвой как агрессивный акт со стороны НАТО, отмечает газета.