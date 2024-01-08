Граждан Швеции призвали готовиться к возможной войне

Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал шведов быть готовыми к возможной войне. С таким же призывом выступил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

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Бюден прямо заявил, что «в Швеции может быть война». При этом он пояснил, что хочет «апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», передает РИА «Новости».

В свою очередь Булин добавил, что ситуация серьезная. Также он заявил об обеспокоенности тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

«Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться», – сказал он.

Ранее готовящийся уйти в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал общество быть готовым к военному конфликту с Россией.