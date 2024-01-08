Почему Минск воздерживается от приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ

Отсутствия у ОБСЕ единых норм, стандартов, которые приняты всеми странами по теме международного наблюдения за выборами, заставили официальный Минск воздержаться от приглашения наблюдателей от этой региональной организации на предстоящие выборы, которые пройдут в республике 25 февраля 2024 года.

Проинформировав журналистов об этом решении руководства страны, постоянный представитель РБ при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас уточнил, что белорусская сторона уведомила партнеров о своем намерении и довела свои аргументы и мотивацию."По поручению МИД я сообщил директору БДИПЧ ОБСЕ, что Беларусь воздержится от приглашения наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентские выборы и довел руководителю бюро аргументы, мотивацию белорусской стороны", - заявил дипломат.

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Такое решение он объяснил, во-первых, состоянием системы ОБСЕ по наблюдению за выборами. В ней наблюдаются определенные географические функциональные перекосы, например, что касается выбора формата наблюдения и неравного количества наблюдателей, которые направляются по решению БДИПЧ ОБСЕ на запад и восток от Вены, а также традиционное доминирование представителей стран Запада в этих миссиях.

Дапкюнас напомнил в этой связи, что Беларусь совместно с Россией и другими союзниками не раз предлагала разработать единые нормы электорального мониторинга. "Но эта инициатива, к сожалению, была отвергнута, и двойные стандарты электорального наблюдения по линии ОБСЕ сохраняются по настоящее время".

Второй важной причиной принятого данного решения дипломат назвал деградацию атмосферы межгосударственного взаимодействия на пространстве ОБСЕ, которая наблюдается как на двустороннем треке, так и внутри самой организации. А в настоящее время, по его словам, этот процесс достиг критической точки и вылился в итоге в острый кризис доверия, нарушение традиций уважительного, дипломатично-корректного диалога. В результате, констатирует постоянный представитель РБ, "нарастает враждебность, остракизм в отношениях между странами".

Ярким проявлением такой ситуации он считает введение странами Запада неоправданно жестких политических и экономических санкций, в том числе в отношении ЦИК и парламента Беларуси. Этим ОБСЕ полностью подорвало доверие к себе в том, что "касается возможности объективного наблюдения за электоральным процессом в республике", - пояснил он.

В то же время дипломат обратил внимание, что решение Минска воздержаться на этот раз от приглашения наблюдателей ОБСЕ не означает в целом отказ от сотрудничества в наблюдении за выборами. Белорусская сторона будет готова пересмотреть свои подходы в части приглашения наблюдателей ОБСЕ, если Запад "найдет силы, смелость, возможность отказаться от санкционной политики и от попыток вмешательства во внутренние дела РБ".