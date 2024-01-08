В Литве выступили против закрытия русских школ

Закрытие в Литве государственных общеобразовательных школ с обучением на русском языке стало бы ошибочным шагом. Об этом в эфире национального радио LRT заявила председатель входящей в правящую коалицию Партии свободы Аушрине Армонайте, являющаяся в правительстве министром экономики и инноваций.

"Заявления о том, что завтра мы все эти школы позакрываем, следует оценивать как ужасную ошибку. Не советую так поступать", - сказала она.

По мнению Армонайте, нужно не закрывать школы с обучением на русском языке, а повышать в них качество педагогической работы.

"В центре всего должны быть учащиеся. Они должны получать самое лучшее образование", - отметила она.

Лидер Партии свободы считает, что эта карта разыгрывается некоторыми политиками ради повышения рейтингов и популярности.

"Пользуясь обострением геополитической ситуации, они призывают все закрывать, все уничтожать. Но это дети, их жизнь. Для будущего Литвы важно, какими они выйдут из школы в жизнь", - заключила Армонайте.