Трамп заявил, что Иран может создать ядерную бомбу за 34 дня

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может создать ядерную бомбу в течение 34 дней. Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в штате Айова. Видеозапись мероприятия опубликовала газета The Times на YouTube.

Обращаясь к избирателям, Трамп указал на неудачи действующей американской администрации, которые привели к тяжелой обстановке в мире. Он напомнил о продолжающихся конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке, а также о сложностях в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня.

«Кроме того, Иран находится в паре шагов от создания собственной ядерной бомбы. Они способы создать свою ядерную бомбу за 34 дня», — добавил Трамп.