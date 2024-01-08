Трамп заявил, что Иран может создать ядерную бомбу за 34 дня
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может создать ядерную бомбу в течение 34 дней. Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в штате Айова. Видеозапись мероприятия опубликовала газета The Times на YouTube.
Обращаясь к избирателям, Трамп указал на неудачи действующей американской администрации, которые привели к тяжелой обстановке в мире. Он напомнил о продолжающихся конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке, а также о сложностях в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня.
«Кроме того, Иран находится в паре шагов от создания собственной ядерной бомбы. Они способы создать свою ядерную бомбу за 34 дня», — добавил Трамп.
Напомним, что ранее бывший президент уже критиковал действующего американского лидера Джо Байдена за «слабость», которая привела к усилению позиций Ирана и палестинской группировки «Хамас» на Ближнем Востоке. По словам политика, по окончании его президентского срока Тегеран «был ослаблен и разорен», однако новому президенту удалось нивелировать его успехи.