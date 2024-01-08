В ЕС сообщили о шансах не дать Орбану председательство в Евросовете

«Я хочу внести ясность, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, так что совету легко принять решение, предвидя вступление моего преемника в должность… Есть много вариантов, если будет политическая воля, чтобы избежать Виктора Орбана (во главе Евросовета. – прим. ред.)», - заявил Мишель.