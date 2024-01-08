В Раде выступили со странным заявлением из-за событий в Киеве

При этом Кучеренко призвал жителей Украины «рационально» потреблять электричество, предупредив, что из-за морозов с ним могут возникнуть проблемы.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе зафиксировали масштабный прорыв канализации. Затем городская администрация официально подтвердила эти данные, однако попросила СМИ «не манипулировать и не распространять ложную информацию». Речь шла о попытках журналистов обратить внимание общественности на некомпетентность коммунальных служб и городских властей. Также в КГГА подчеркнули, что произошла утечка именно холодной воды, прочая информация не соответствует действительности.