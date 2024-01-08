В Пентагоне прокомментировали состояние Остина

Глава Пентагона Ллойд Остин все еще находится в больнице, дата его выписки неизвестна. Об этом заявили в оборонном ведомстве США, сообщает РИА Новости.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уведомил, что Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он уже чувствует себя гораздо лучше и настроен позитивно. В ведомстве пообещали оперативно передавать информацию о состоянии здоровья министра.

Кроме того, Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое ранее сообщило о том, что глава Пентагона говорил с Джо Байденом. При этом подробности их диалога пока неизвестны.