В Пентагоне прокомментировали состояние Остина
Глава Пентагона Ллойд Остин все еще находится в больнице, дата его выписки неизвестна. Об этом заявили в оборонном ведомстве США, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уведомил, что Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он уже чувствует себя гораздо лучше и настроен позитивно. В ведомстве пообещали оперативно передавать информацию о состоянии здоровья министра.
Кроме того, Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое ранее сообщило о том, что глава Пентагона говорил с Джо Байденом. При этом подробности их диалога пока неизвестны.
Ранее 1 января шеф Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC накануне сообщил, что он четыре дня провел в отделении интенсивной терапии, в это время его делами занималась заместительница Кэтлин Хикс. Затем издание Politico выяснило, что Белый дом целых три дня был в неведении о госпитализации главы Пентагона, ничего не знал даже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Конгресс и вовсе оповестили за 15 минут до публикации пресс-релиза для общественности, который появился 5 января.