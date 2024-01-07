В Израиле назвали условие для прекращения конфликта в Газе

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МО Израиля: конфликт в Газе будет продолжаться, пока все заложники не вернутся

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.

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© globallookpress.com

Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой», — подчеркнул Галант.

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Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по заложникам, однако Израиль счёл его неприемлемым.

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