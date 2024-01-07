Блинкен: палестино-израильский конфликт может дать метастазы

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий", - заявил Блинкен. По его словам, США "с самого начала были сфокусированы на том, чтобы предотвратить расширение конфликта". "Это является центральной темой моего уже четвертого по счету визита в [ближневосточный] регион в период с 7 октября", - подчеркнул госсекретарь США.

Видео дня

По словам Блинкена, в ходе своего визита он поднимал эту тему в беседах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, королем Иордании Абдаллой II и премьером Катара.

"Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также нескольких арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Блинкен намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.