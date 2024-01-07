Макрон почтил память жертв нападения на редакцию Charlie Hebdo

"С 7 по 9 января 2015 года Франция стала целью исламистского террора, - написал Макрон на своей странице в сети X (ранее Twitter). - Совершая нападения на Charlie Hebdo, Hyper Casher и полицейских, террористы пытались уничтожить наши свободы и разделить нас".

Братья Саид и Шериф Куаши напали 7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были уничтожены подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hyper Casher, в ходе которого застрелил еще четырех человек. Во время штурма он был убит огнем бойцов спецподразделения полиции.