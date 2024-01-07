JPMorgan спрогнозировало выход Байдена из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден не пойдет на второй срок, снимется с президентской гонки, предположил ведущий стратег JPMorgan Майкл Джембласт. Об этом пишет Express.

Аналитик предсказал, что Байден снимет свою кандидатуру после так называемого «супервторника», когда в большинстве штатов пройдут первичные выборы и кокусы. Он напомнил, что политическое событие обычно проходит в первом квартале.

По его мнению, американский лидер в публичном заявлении среди причин своего решения назовет плохое состояние здоровья.

После этого, заметил Джембласт, Байден позволит Демократической партии выбрать того, кто заменит его на выборах 2024 года.

Кроме того, подчеркнул стратег, рейтинг 46-го президента США постоянно падает на фоне ошибок во внешней и внутренней политике. В частности, добавил он, за последние 4 года количество рабочих мест в стране сократилось на 10%.