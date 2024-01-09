Стал известен кандидат на пост главы Евросовета

Чиновники и дипломаты ЕС, опрошенные Financial Times, назвали главным претендентом на пост главы Евросовета бывшего премьера Италии Марио Драги. 76-летний Драги ранее также возглавлял Европейский центральный банк.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель ранее объявил о планах покинуть пост и выдвинуть свою кандидатуру на июньских выборах в Европарламент.

Источник FT, близкий к Драги, заявил, что экс-премьер не претендует ни на одну из ведущих ролей в ЕС. По версии газеты, спекуляции по поводу перспектив Драги основаны на его послужном списке, опыте и статусе в ЕС, а также на желании поскорее найти замену Мишелю.

Такая срочность отчасти вызвана и правилами ЕС, позволяющими лидеру венгерских евроскептиков Виктору Орбану занять пост главы Евросовета, если ни один кандидат не будет согласован вовремя - к середине июля. Правила связаны с тем, что с июля и на полгода Венгрия станет председательствующей страной в Евросовете.

Лидеры ЕС могут назначить временного кандидата, чтобы исключить приход к власти Орбана. Однако Драги вряд ли согласится на эту роль на временной основе, заявил один из чиновников.

Среди других возможных кандидатов на пост главы Евросовета называют нынешних премьер-министров - Педро Санчеса из Испании и Метте Фредериксен из Дании.