Байден отреагировал на «тайную» госпитализацию шефа Пентагона

Президент США Джо Байден на днях встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе встречи глава государства заявил, что полностью доверяет министру, несмотря на историю с «тайной» госпитализацией, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным портала, Пентагон на протяжении трех дней держал Белый дом в неведении о болезни главы ведомства. Кроме того, конгрессмены получили извещение о госпитализации Остина за 15 мин до публикации общедоступного пресс-релиза.

Источник отметил, что 7 января Байден тепло побеседовал с шефом Пентагона. Он добавил, что в беседе американский лидер выразил министру «полное доверие».

Собеседник портала уточнил, что должность Остина в настоящее время в безопасности, особенно после разговора с президентом.

По его мнению, проблемы будут только у тех чиновников, которые своевременно не сообщили Белому дому, Конгрессу и СМИ о болезни шефа Пентагона. Он добавил, что с высокой долей вероятности виновные лишатся своих должностей.

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин вернулся к своим обязанностям, после четырех дней, проведенных в отделении интенсивной терапии одной из американских клиник.