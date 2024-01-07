В Конгрессе США представят доклады об НЛО

В Конгрессе США летом 2024 года пройдут очередные слушания, посвящённые существованию различных внеземных форм жизни, угрозе со стороны НЛО и другим вопросам, связанным с этой сферой. На них будут представлены доклады различных ведомств США, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в декабре 2023 года конгрессмены после активной дискуссии приняли законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО.

Документ был подготовлен группой сенаторов под руководством лидера демократов в Сенате Чака Шумера, одного из самых активных сторонников выделения многомиллиардного транша для Украины, отметили журналисты.

В рамках проекта предполагается публикация ряда государственных документов за последние 25 лет, касающихся «неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума».

В частности, могут быть представлены широкой публике данные Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), созданного в Пентагоне в 2022 году.

Глава этого ведомства Шон Киркпатрик рассказал осенью прошлого года, что в последнее время число сообщений о загадочных объектах выросло на 25%.

Чиновник отметил, что обычно за НЛО принимали воздушные шары и разнообразный мусор. Вместе с тем, добавил он, от 2% до 4% объектов действительно аномальные — слишком скоростные или с «неизвестной морфологией».