В Сеуле назвали «комедией» заявление сестры Ким Чен Ына

Заявление Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является «комедией», заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские военные осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий. Она добавила, что специалисты Южной Кореи «попались на эту наживку», что явственно показало их реальные возможности в сфере отслеживания действий северокорейской армии.

«Заявление Ким Ё Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — подчеркнули в ОКНШ.

В комитете предположили, что высказывания сестры Ким Чен Ына направлены на подрыв доверия к армии Южной Кореи, создание конфликтной ситуации в республике.