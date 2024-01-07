В Сеуле назвали «комедией» заявление сестры Ким Чен Ына
Заявление Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является «комедией», заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские военные осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий. Она добавила, что специалисты Южной Кореи «попались на эту наживку», что явственно показало их реальные возможности в сфере отслеживания действий северокорейской армии.
«Заявление Ким Ё Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — подчеркнули в ОКНШ.
В комитете предположили, что высказывания сестры Ким Чен Ына направлены на подрыв доверия к армии Южной Кореи, создание конфликтной ситуации в республике.
В ОКНШ пояснили, что готовы дать решительный ответ на возможные провокации КНДР. В ведомстве уточнили также, что зафиксировали не взрывы устройств, а свыше 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии.