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Мэр Киева Кличко приобрёл особняк в Германии за 227 млн гривен

Мэр Киева Виталий Кличко купил особняк в Германии. Его стоимость – 227 млн гривен. Площадь – 750 кв. м. Об этом написала «Страна.ua»

Кличко приобрел особняк в Германии
© globallookpress.com

Кличко приобрёл дом в Гамбурге в конце декабря. Киевский мэр получил особняка в качестве выплаты долга от компании Maximum I LLC, которой ранее владел его брат Владимир.

Кличко владел домом в Гамбурге ещё до того, как стал мэром Киева. Особняк находится в районе прака Отмаршен. Экс-супруга мэра Наталья Егорова рассказывала, что принимает там беженцев из Украины.

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