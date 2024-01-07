Кличко приобрел особняк в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко купил особняк в Германии. Его стоимость – 227 млн гривен. Площадь – 750 кв. м. Об этом написала «Страна.ua»

Кличко приобрёл дом в Гамбурге в конце декабря. Киевский мэр получил особняка в качестве выплаты долга от компании Maximum I LLC, которой ранее владел его брат Владимир.

Кличко владел домом в Гамбурге ещё до того, как стал мэром Киева. Особняк находится в районе прака Отмаршен. Экс-супруга мэра Наталья Егорова рассказывала, что принимает там беженцев из Украины.

Ранее писали, что квартиру украинского президента Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей.