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Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование

Израильская сторона готова урегулировать свои трения с «Хезболлой» политическими способами, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

Нетаньяху призвал "Хезболлах" смотреть на участь ХАМАС
© globallookpress.com

Нетаньяху заявил, что предлагает «Хезболле» «усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы», передает РИА «Новости».

Израиль готов защищать своих граждан и возвращать их в свои дома. Если получится, то это будет сделано политическими способами, в ином случае Тель-Авив будет действовать «другими способами».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Ливане встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла».

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