Нетаньяху призвал "Хезболлах" смотреть на участь ХАМАС

Нетаньяху заявил, что предлагает «Хезболле» «усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы», передает РИА «Новости» .

Израиль готов защищать своих граждан и возвращать их в свои дома. Если получится, то это будет сделано политическими способами, в ином случае Тель-Авив будет действовать «другими способами».