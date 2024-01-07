Сестра Ким Чен Ына заявила, что Сеул навлекает на себя «крещение огнем»

Военные Южной Кореи своими действиями и безосновательными заявлениями навлекают на себя бедствия, которые обернутся для Сеула «крещением огнем» и «моментальной гибелью», заявила Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Она отметила, что «спусковые крючки» армии КНДР уже «сняты с предохранителей». Так чиновница ответила на заявления южнокорейских властей о том, что они будут следовать принципам «моментально, мощно и до конца», передает РИА «Новости».