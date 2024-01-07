Армия КНДР уже «сняла предохранитель», поэтому любая ошибка вооруженных сил Южной Кореи поставит под угрозу Сеул, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, передает ЦТАК. Она подчеркнула, что даже минимальная провокация станет поводом для северокорейской армии пройти «крещение огнем».

Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае [даже] незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем, — уточнила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что 6 января Северная Корея не производила запусков в сторону Желтого моря, как это утверждалось в Сеуле. По ее словам, никаких 60 снарядов КНДР не выпускала, а военных Южной Кореи ввели в заблуждение, выдав за гул артиллерийских орудий взрыв боеприпаса. Она добавила, что ей даль жителей Республики Корея, которые верят властям-«профанам» и платят им налоги.

Ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР два дня вела обстрелы на границе с Южной Кореей. Сообщалось, что Пхеньян выпустил около 60 артиллерийских снарядов.