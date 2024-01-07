Сестра Ким Чен Ына оставила пугающее послание для Южной Кореи
Армия КНДР уже «сняла предохранитель», поэтому любая ошибка вооруженных сил Южной Кореи поставит под угрозу Сеул, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, передает ЦТАК. Она подчеркнула, что даже минимальная провокация станет поводом для северокорейской армии пройти «крещение огнем».
Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае [даже] незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем, — уточнила Ким Ё Чжон.
Сестра Ким Чен Ына добавила, что 6 января Северная Корея не производила запусков в сторону Желтого моря, как это утверждалось в Сеуле. По ее словам, никаких 60 снарядов КНДР не выпускала, а военных Южной Кореи ввели в заблуждение, выдав за гул артиллерийских орудий взрыв боеприпаса. Она добавила, что ей даль жителей Республики Корея, которые верят властям-«профанам» и платят им налоги.
Ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР два дня вела обстрелы на границе с Южной Кореей. Сообщалось, что Пхеньян выпустил около 60 артиллерийских снарядов.
До того Younhap сообщало, что береговая артиллерия КНДР выпустила в направлении южнокорейских островов в Желтом море более 200 снарядов. На островах Ёнпхёндо и Пэннёндо объявляли эвакуацию, местных жителей призывали срочно покинуть территории в связи с «возможной провокацией» КНДР.