В Латвии русскоязычный ансамбль заподозрили в восхвалении России

В Риге проверили выступавший на ярмарке русскоязычный ансамбль на предмет «восхваления России». Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на своей странице в соцсети X.

Ратниекс прокомментировал возмущение участием русскоязычного ансамбля в рождественской ярмарке и назвал выступление недопустимым. По его мнению, такие моменты «не вызывают гордости».

Позже он добавил, что связался с организаторами ярмарки.

«Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта — латышский», — сообщил чиновник.

Также политик рассказал, что выступавший коллектив приехал из Резекненского края на востоке Латвии, в котором проживает много русскоязычных.