Мощный торнадо пронесся по городу Форт-Лодердейл в США

Над сухопутной местностью сформировался торнадо, промчавшись к западу от бульвара Лас-Олас.

С нарастанием силы урагана, несколько зданий были разрушены, электрические линии повреждены, а также нанесен ущерб морским судам, сообщили сотрудники CBS News Miami, сославшись на полицию Форт-Лодердейла.