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Мощный торнадо пронесся по городу Форт-Лодердейл в США

Над сухопутной местностью сформировался торнадо, промчавшись к западу от бульвара Лас-Олас.

С нарастанием силы урагана, несколько зданий были разрушены, электрические линии повреждены, а также нанесен ущерб морским судам, сообщили сотрудники CBS News Miami, сославшись на полицию Форт-Лодердейла.

По информации властей города, не поступило никаких сообщений о пострадавших, однако отмечается, что некоторые жители лишились электричества в своих домах в результате природного бедствия.

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