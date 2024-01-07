Студента из России затравили в шотландском университете за поддержку СВО

Россиянин Андрей Комаров, студент Университета Эдинбурга, рассказал, что за собственные политические взгляды и патриотизм подвергся преследованию со стороны литовских и украинских студентов. Его историю публикует РИА Новости.

Комаров рассказал, что травля началась после того как он позвал других студентов посмотреть парад 9 Мая у себя в общежитии. Ситуацию усугубил диспут со студенткой из Литвы. Андрей заявил ей, что западные СМИ искажают информацию о Буче, а он считает неприемлемым осуждать свою страну.

Литовская студентка пожаловалась на него в различные студенческие сообщества, оклеветав его и исказив его слова. Подключилось и «украинское сообщество вуза». Они начали травлю Андрея в интернете и в реальной жизни.

Глава данного сообщества не только осуждала позицию Комарова, но и прибегала ко лжи, чтоб дискредитировать его.

«Например, она утверждала, что я ненавижу геев или призываю к насилию. В итоге их сообщество написало открытое письмо в вуз с требованием "удалить" меня из университета, поскольку я и студенты с похожим на мое мнением - это опасность для украинцев», — рассказал россиянин.

Когда в университете проходили местные выборы, Комаров решил баллотироваться на должность главы одного из сообществ. Однако антироссийски настроенные студенты срывали его предвыборные плакаты и портили их. Большинство участников травли были студентами с Украины, также участвовали граждане России, осудившие свою страну в феврале 2022 года.