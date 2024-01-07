Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны при Байдене

Американский лидер Джо Байден за остающиеся до президентских выборов десять месяцев в состоянии устроить Третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

По его словам, действующий президент и члены его команды ни с кем не ведут себя правильно, рискуя оказаться в Третьей мировой войне. Политик отметил, что он не допустил бы конфликтов вокруг Украины и Ближнего Востока и держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, поскольку умеет, в отличие от Байдена, ладить с мировыми лидерами.