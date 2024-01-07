В Японии арестовали депутата парламента из-за скандала с откатами

Токийская прокуратура арестовала депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёситаку Икэда. Он входит во фракцию экс-премьера Синдзо Абэ и подозревается в нарушении закона о получении доходов от сбора политических пожертвований. Об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый громкий арест в рамках так называемого скандала об откатах - так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал уже повлек за собой крупные перестановки в японском правительстве и руководстве ЛДП, а также стал причиной резкого снижения рейтинга доверия власти.

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Проблема откатов

Откатами в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал касается сбора средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета.

Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов и могли использоваться в качестве теневых политических фондов.

Под подозрением

Под подозрение попали сразу несколько членов крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Среди них бывший генсек правительства Хирокадзу Мацуно, бывший министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, экс-руководитель политического совета ЛДП Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов, в том числе экс-руководитель фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко. Все они лишились своих постов из-за этого скандала.

Политики, как утверждается, за последние годы получили примерно по 10 млн иен (около $70 тыс.) или более. Некоторые члены фракции Абэ, по данным местных СМИ, могли получать и большие суммы. Так, Ясутада Оно, как утверждается, получил за последние годы порядка 50 млн иен (около $343 тыс.), а Ёситака Икэда и Яити Танигава - по 40 млн иен (около $274 тыс.). Между тем расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, а подозрения есть и в отношении фракции экс-генсека партии Тосихиро Никаи.