Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством, отметив, что праздник вдохновляет на созидание, милосердие и заботу о ближних. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

© EPA/ ТАСС

"Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим", - отметил Токаев.

По его словам, как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении богатого и многообразного историко-культурного наследия.

"Православие всемерно содействует упрочнению общенационального единства - надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности и взаимной ответственности", - подчеркнул президент.

Он пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.