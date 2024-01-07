Украинка извинилась перед ВСУ за видео про похищение мужа

Жительница Украины «извинилась» за видеообращение перед Вооруженными силами Украины (ВСУ), в котором она пожаловалась на похищение своего мужа военкомами прямо из машины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, ранее молодая женщина опубликовала в соцсетях кадры, на которых со слезами рассказала на русском языке о том, что в Закарпатье на блокпосту военные насильно увели ее мужа, она осталась ночью одна с ребенком в «глухом селе». В ролике она просила о помощи.

В новом видео эта же женщина, сидя «в каком-то административном помещении», теперь уже на украинском языке заявила, что ей «стыдно перед ВСУ» за первое видео, которое, по ее словам, она записала в состоянии «эмоционального стресса».

Издание приводит слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгия Мазурашу, который рассказал, что мужа женщины «в жесткой форме» и «угрозами» заставили уехать в территориальный центр комплектования (ТЦК) для оформления повестки, пообещав после этого отпустить. При этом военкомы проигнорировали то, что в машине остались его жена с ребенком.

«Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время», — сказал Мазурашу.

Позже депутат сообщил в соцсетях, что мужчину отпустили, выписав повестку в военкомат по месту проживания, а семья выехала в город Днепропетровск.