Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу. Об этом заявил отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для газеты Telegraph.

В материале Кемп отмечает, что у украинского лидера нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше людей говорят о возможности мирных соглашений.

Также, считает автор, кроме неудач на фронте Зеленский сталкивается с «испытанием своего лидерства» из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал.